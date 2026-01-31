Денежная масса в Азербайджане в 2025 году выросла на 7,2%

Денежная масса в широком определении (агрегат M3) в Азербайджане на 1 января 2026 года составила 49 млрд 860,3 млн манатов, что на 7,2% больше по сравнению с показателем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, M3 по сравнению с показателем на 1 декабря 2025 года вырос на 2,5%.

Денежная масса в манатах (агрегат M2) на конец 2025 года составил 40 млрд 393,7 млн манатов, что на 10,2% больше по сравнению с показателем на конец года, по сравнению с 1 декабря 2025 года рост составил 7,4%.

Денежный агрегат M1 (наличные деньги, вклады до востребования и депозиты) оценивается в 32 млрд 182,7 млн манатов (+8,6% от показателя на конец 2024 года, +9,2% от показателя на 1 декабря 2025 года).

На 1 января 2026 года денежный агрегат M0 (объем наличных денег в обращении) составил 17 млрд 947,8 млн манатов (+13,2% от показателя на начало 2025 года, +4,1% к показателю на 1 декабря прошлого года).