    СМИ: Обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапе

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 12:56
    СМИ: Обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапе

    В НАТО только начинаются дискуссии о развертывании миссии альянса в Арктике.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The New York Times (NYT).

    "Активизация действий в отношении Арктики носит больше концептуальный, чем практический характер. Один действующий и один бывший служащий НАТО заявили, что дискуссии о предложенной миссии НАТО в Арктике - все еще на очень ранней стадии", - пишет газета.

    Кроме того, напоминает издание, Канада, по крайней мере до недавнего времени, не желала уступать больше ответственности за регион НАТО.

    "В ряде стран Европы также звучали сомнения, что Арктика является более приоритетным направлением действий, чем Украина", - подчеркивает NYT.

    Ранее официальные лица альянса заявляли, что возможная миссия НАТО будет предусматривать расширение разведывательных полетов, осуществляемых в значительной степени БПЛА. Некоторые члены альянса уже используют беспилотники для слежения за силами России на Крайнем Севере, отмечает NYT.

