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Стоимость золота закрепилась чуть выше 1720 долларов за унцию

Стоимость золота закрепилась чуть выше 1720 долларов за унцию Цена на золото в понедельник утром составила чуть больше 1 720 долларов за тройскую унцию, показатель сдерживается дорогим долларом. При этом энергетический кризис в Европе поддерживает спрос на традиционно надежный актив.
Финансы
5 сентября 2022 г. 09:34
Стоимость золота закрепилась чуть выше 1720 долларов за унцию

Цена на золото в понедельник утром составила чуть больше 1 720 долларов за тройскую унцию, показатель сдерживается дорогим долларом. При этом энергетический кризис в Европе поддерживает спрос на традиционно надежный актив.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,15 доллара, или на 0,07%, до 1 723,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,23%, до 17,922 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,47%, до 110,05 пункта. Значение выше 110 пунктов является самым высоким уровнем с июня 2002 года. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, что сдерживает цену на драгоценный металл.

В то же время внимание рынков обращено к продолжающемуся энергетическому кризису в Европе. Ранее главы минфинов "Большой семерки" (G7) в итоговом заявлении подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.

Рынки опасаются, что дальнейшая эскалация на энергетическом рынке может отразиться на перспективах вокруг европейских экономик, что поддерживает спрос на традиционно более надежное золото.

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