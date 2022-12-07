Стоимость золота стабилизировалась чуть выше 1780 долларов за унцию

Цена на золото в среду утром стабилизировалась около уровня 1 780 долларов за тройскую унцию. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке на следующей неделе.

Цена на золото в среду утром стабилизировалась около уровня 1 780 долларов за тройскую унцию. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке на следующей неделе.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1 782,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,23% - до 22,387 доллара за унцию.

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.