    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 06:48
    Стоимость золота обновила исторический максимум второй раз за сутки

    Цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

    В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4000,1 за унцию, продемонстрировав рост на 0,35%. Однако к 04:54 по бакинскому времени цена скорректировалась до $3987,4 за унцию, сохраняя околорекордные значения.

    Предыдущий максимум был установлен 6 октября. Тогда стоимость золота превысила отметку в $3949 за тройскую унцию.

    Qızılın qiyməti sutka ərzində ikinci dəfə tarixi maksimumu yeniləyib

