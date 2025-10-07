Стоимость золота обновила исторический максимум второй раз за сутки
Финансы
- 07 октября, 2025
- 06:48
Цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.
В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4000,1 за унцию, продемонстрировав рост на 0,35%. Однако к 04:54 по бакинскому времени цена скорректировалась до $3987,4 за унцию, сохраняя околорекордные значения.
Предыдущий максимум был установлен 6 октября. Тогда стоимость золота превысила отметку в $3949 за тройскую унцию.
