    Qızılın qiyməti sutka ərzində ikinci dəfə tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 07:07
    Qızılın qiyməti sutka ərzində ikinci dəfə tarixi maksimumu yeniləyib

    Nyu-York əmtəə birjasında qızılın qiyməti tarixdə ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 4000 dollar səviyyəsini keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "Comex"dəki məlumatlar təsdiqləyir.

    Dekabr ayı qızıl fyuçerslərinin dəyəri unsiya üçün 4000,1 dollar səviyyəsinə çataraq 0,35% artım göstərib. Lakin Bakı vaxtı ilə 04:54-də qiymət unsiya üçün 3987,4 dollara enərək rekorda yaxın dəyərləri qoruyub.

    Əvvəlki maksimum 6 oktyabrda qeydə alınmışdı. O zaman qızılın dəyəri bir troya unsiyası üçün 3949 dollar səviyyəsini keçmişdi.

    Qızıl Comex tarixi maksimum
    Стоимость золота обновила исторический максимум второй раз за сутки

