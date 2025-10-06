Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 19:51
Nyu York Ticarət Birjasının bölməsi olan "Comex"də 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçersləri bir troya unsiyası üçün 3 980 ABŞ dollarına qədər bahalaşaraq tarixi maksimumu yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Eyni zamanda, 2025-ci ilin dekabr ayı üçün gümüş fyuçersləri bir unsiya üçün 48,58 dollara (0,32 % artaraq) satılıb.
Xatırladaq ki, bazar ertəsinə keçən gecə qızıl ilk dəfə 1 troya unsiyası üçün 3 950 ABŞ dollarını ötərək tarixi ən yüksək həddinə çatmışdı.
Son xəbərlər
20:33
Foto
Gəncənin raket atəşinə tutulması əmrinin Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verildiyi məhkəmədə növbəti dəfə təsdiqlənibHadisə
20:33
İllinoys və Çikaqo Trampı Milli Qvardiya səfərbərliyinə görə məhkəməyə veribDigər ölkələr
20:26
Azərbaycanlı basketbolçu: "MDB Oyunlarında iştirak etmək bizə yaxşı təcrübə qazandıracaq"Komanda
20:15
Hakan Fidan: TDT-nin 12-ci Zirvə Görüşünün Qəbələdə keçirilməsi olduqca qürurvericidirXarici siyasət
20:11
AK sədri: Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Avropanın birliyə ehtiyacı varDigər ölkələr
20:10
Misirdə HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:51
Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyibMaliyyə
19:43
Foto
Biləsuvarda yeniyetmə və gənclər arasında veloyürüş keçirilibFərdi
19:24