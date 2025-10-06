Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 19:51
    Nyu York Ticarət Birjasının bölməsi olan "Comex"də 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçersləri bir troya unsiyası üçün 3 980 ABŞ dollarına qədər bahalaşaraq tarixi maksimumu yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    Eyni zamanda, 2025-ci ilin dekabr ayı üçün gümüş fyuçersləri bir unsiya üçün 48,58 dollara (0,32 % artaraq) satılıb.

    Xatırladaq ki, bazar ertəsinə keçən gecə qızıl ilk dəfə 1 troya unsiyası üçün 3 950 ABŞ dollarını ötərək tarixi ən yüksək həddinə çatmışdı.

