    Стоимость золота бьет рекорд, превысив $3980 за унцию

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 19:22
    Цена золота снова обновила исторический максимум.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) подорожали к 18:36 до $3980 за тройскую унцию.

    Одновременно фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года торговались на уровне $48,58 за унцию (+0,32%).

    Ранее в ночь на понедельник золото уже обновляло максимум, впервые превысив отметку $3950 за тройскую унцию.

