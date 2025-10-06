Стоимость золота бьет рекорд, превысив $3980 за унцию
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 19:22
Цена золота снова обновила исторический максимум.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) подорожали к 18:36 до $3980 за тройскую унцию.
Одновременно фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года торговались на уровне $48,58 за унцию (+0,32%).
Ранее в ночь на понедельник золото уже обновляло максимум, впервые превысив отметку $3950 за тройскую унцию.
