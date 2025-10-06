Стоимость золота бьет рекорд, превысив $3980 за унцию

Цена золота снова обновила исторический максимум.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) подорожали к 18:36 до $3980 за тройскую унцию.

Одновременно фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года торговались на уровне $48,58 за унцию (+0,32%).

Ранее в ночь на понедельник золото уже обновляло максимум, впервые превысив отметку $3950 за тройскую унцию.