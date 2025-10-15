Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 06:26
    Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 200 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 05:12 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 202,4 за тройскую унцию (+0,64%). По состоянию на 05:17 по бакинскому времени стоимость золота замедлила рост до $4 199,8 за унцию (+0,58%).

    Qızılın qiyməti 4200 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib

