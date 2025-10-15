Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200
Финансы
- 15 октября, 2025
- 06:26
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 200 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 05:12 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 202,4 за тройскую унцию (+0,64%). По состоянию на 05:17 по бакинскому времени стоимость золота замедлила рост до $4 199,8 за унцию (+0,58%).
