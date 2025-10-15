Qızılın qiyməti 4200 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2025
- 06:27
Nyu York Ticarət Birjasının bölməsi olan "Comex"də 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 200 dolları keçərək bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.
Bu barədə "Report" ticarət platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.
Bakı vaxtı ilə saat 05:12-yə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 202,4 dollar (+0,64%) təşkil edib. Bakı vaxtı ilə saat 05:17-yə olan vəziyyətə görə, qızılın dəyəri bir unsiya üçün 4 199,8 dollara qədər artımını yavaşladıb (+0,58%).
