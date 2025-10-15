İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Qızılın qiyməti 4200 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 06:27
    Qızılın qiyməti 4200 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib

    Nyu York Ticarət Birjasının bölməsi olan "Comex"də 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 200 dolları keçərək bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.

    Bu barədə "Report" ticarət platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.

    Bakı vaxtı ilə saat 05:12-yə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 202,4 dollar (+0,64%) təşkil edib. Bakı vaxtı ilə saat 05:17-yə olan vəziyyətə görə, qızılın dəyəri bir unsiya üçün 4 199,8 dollara qədər artımını yavaşladıb (+0,58%).

    Qızıl tarixi maksimum
    Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200

    Son xəbərlər

    06:27

    Qızılın qiyməti 4200 dolları keçərək tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    06:05
    Foto
    Video

    Ekvadorda ticarət mərkəzinin yaxınlığında partlayış baş verib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    05:46

    ASSİ: Avstraliyaya AUKUS alyansının sualtı qayıqları çatdırılana qədər regionda münaqişə təhlükəsi var

    Digər ölkələr
    05:12

    KİV: Yaponiyada yeni baş nazirin seçilməsi üçün keçiriləcək səsvermə ertələnə bilər

    Digər ölkələr
    04:47

    Ağ Ev Çinin ABŞ-nin maliyyə naziri ilə tezliklə danışıqlar aparacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    04:11

    Durov fransızlara məxfilik hüquqlarını itirmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    03:37

    ABŞ Senatı respublikaçıların maliyyə qanun layihəsini səkkizinci dəfə rədd edib

    Digər ölkələr
    03:20

    Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edib

    Futbol
    02:57

    "Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti