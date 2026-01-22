Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    • 22 января, 2026
    • 21:24
    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $96 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 20:51 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,73% и составляла $96,09 за тройскую унцию.

    К 21:00 стоимость серебра замедлила рост до $95,86 за тройскую унцию (+3,48%). А фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex рос на 0,88%, до $4 879,9 за тройскую унцию.

    С начала января 2026 года фьючерс на серебро вырос на 35,5%.

    цена на серебро Биржа Comex

