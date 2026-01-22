Стоимость серебра обновила исторический максимум
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $96 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 20:51 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,73% и составляла $96,09 за тройскую унцию.
К 21:00 стоимость серебра замедлила рост до $95,86 за тройскую унцию (+3,48%). А фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex рос на 0,88%, до $4 879,9 за тройскую унцию.
С начала января 2026 года фьючерс на серебро вырос на 35,5%.
