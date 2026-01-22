Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib
Maliyyə
- 22 yanvar, 2026
- 21:46
2026-cı ilin mart ayında təhvil veriləcək gümüş fyuçersinin qiyməti Nyu-York "Comex" birjasında tarixi maksimumu yeniləyərək bir troya unsiyası üçün 96 ABŞ dollarını ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiq edir.
Bakı vaxtı ilə saat 20:51-ə olan məlumata əsasən, qiymətli metalın dəyəri 3,73 % artaraq bir troya unsiyası üçün 96,09 ABŞ dollarına çatıb.
Saat 21:00-da gümüşün qiyməti artım tempini zəiflədərək 95,86 ABŞ dollarına (+3,48 %) düşüb.
Qızıl fyuçersi isə "Comex" birjasında 0,88 % artaraq bir troya unsiyası üçün 4 879,9 ABŞ dollarına yüksəlib.
2026-cı ilin yanvar ayının əvvəlindən bəri gümüş fyuçersi 35,5 % bahalaşıb.
