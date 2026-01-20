Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане в 2025 году составила 14 млрд 956,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что это на 9 % больше в реальном выражении по сравнению с показателем 2024 года.

Юридическими лицами населению оказано услуг на 11 млрд 236,3 млн манатов, что составляет 75,1 % от общей стоимости услуг.

В прошлом году каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на сумму 1 460,1 манатов, что на 197,2 маната больше в номинальном выражении по сравнению с 2024 годом.