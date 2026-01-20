Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%
Финансы
- 20 января, 2026
- 14:12
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане в 2025 году составила 14 млрд 956,7 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Отмечается, что это на 9 % больше в реальном выражении по сравнению с показателем 2024 года.
Юридическими лицами населению оказано услуг на 11 млрд 236,3 млн манатов, что составляет 75,1 % от общей стоимости услуг.
В прошлом году каждый житель страны в среднем использовал различные платные услуги на сумму 1 460,1 манатов, что на 197,2 маната больше в номинальном выражении по сравнению с 2024 годом.
Последние новости
14:32
В прошлом году 5,7% расходов населения Азербайджана были связаны с топливомЭнергетика
14:30
Фото
Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ФинляндииВнешняя политика
14:27
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:16
Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в МосквеВ регионе
14:12
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 9%Финансы
14:10
В Джалилабадском районе более 50 сел остались без света из-за снегопадаЭнергетика
14:08
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский КурдистанВнешняя политика
13:59
В Молдове военнослужащий получил огнестрельное ранение головыДругие страны
13:55