Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb
Maliyyə
- 20 yanvar, 2026
- 13:49
Ötən il Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 14 milyard 956,7 milyon manat olub.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə real ifadədə 9 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 11 milyard 236,3 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,1 %-ni təşkil edib.
Ötən il hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 460,1 manatlıq və ya 2024-cü illə müqayisədə nominal ifadədə 197,2 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
