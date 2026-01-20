İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb

    Maliyyə
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:49
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb

    Ötən il Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 14 milyard 956,7 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə real ifadədə 9 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 11 milyard 236,3 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,1 %-ni təşkil edib.

    Ötən il hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 460,1 manatlıq və ya 2024-cü illə müqayisədə nominal ifadədə 197,2 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

