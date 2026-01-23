Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Стоимость платины обновила исторический рекорд

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 16:00
    Стоимость платины обновила исторический рекорд

    Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила исторический максимум, поднявшись на 5%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость фьючерса на платину выросла на 4,86%, до $2 702,1 за тройскую унцию. Далее показатель на платину ускорила рост до $2 711,8 (+5,23%) за тройскую унцию.

    С начала 2026 года стоимость на драгметалл увеличилась на 24,49%.

    С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.

    платина фьючерсы NYMEX
    Platinum price hits historic record

    Последние новости

    16:44

    Британия в ответ на заявления Зеленского указала на ответственность Москвы

    Другие
    16:36

    Украина в этом году нуждается в оружии от США на $15 млрд

    В регионе
    16:31

    Спикер парламента Армении в начале февраля посетит Россию

    В регионе
    16:30

    Лидеры религиозных конфессий Азербайджана поздравили президента

    Религия
    16:26

    Трамп в восторге от поездки на форум в Давосе

    Другие страны
    16:24

    БВШН возглавил рейтинг трудоустройства выпускников

    Наука и образование
    16:21

    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны

    Другие страны
    16:16

    Заслуженный артист: ИИ не должен мешать развитию культуры

    Kультурная политика
    16:15

    Азербайджан принял участие в Международном дне образования в ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    Лента новостей