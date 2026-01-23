Стоимость платины обновила исторический рекорд

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила исторический максимум, поднявшись на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на платину выросла на 4,86%, до $2 702,1 за тройскую унцию. Далее показатель на платину ускорила рост до $2 711,8 (+5,23%) за тройскую унцию.

С начала 2026 года стоимость на драгметалл увеличилась на 24,49%.

С начала недели стоимость металла выросла почти на 16%, с начала января - более чем на 30%.