Стоимость имущественного комплекса ГНФАР выросла на 12%

На 1 октября 2023 года стоимость имущественного комплекса Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составила 3 239 млн долларов.

На 1 октября 2023 года стоимость имущественного комплекса Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составила 3 239 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на 2024 год.

Согласно информации, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В имущественный комплекс ГНФАР входит комплекс офисов стоимостью 193,5 млн фунтов стерлингов (на 10,9% больше, чем в годовом исчислении), находящихся в Лондоне, Москве, Париже и Токио.