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Стоимость имущественного комплекса ГНФАР выросла на 12%

Стоимость имущественного комплекса ГНФАР выросла на 12% На 1 октября 2023 года стоимость имущественного комплекса Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составила 3 239 млн долларов.
Финансы
8 декабря 2023 г. 15:23
Стоимость имущественного комплекса ГНФАР выросла на 12%

На 1 октября 2023 года стоимость имущественного комплекса Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составила 3 239 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на 2024 год.

Согласно информации, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В имущественный комплекс ГНФАР входит комплекс офисов стоимостью 193,5 млн фунтов стерлингов (на 10,9% больше, чем в годовом исчислении), находящихся в Лондоне, Москве, Париже и Токио.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF-nin əmlak kompleksinin dəyəri 12 % artıb

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