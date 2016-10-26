Стоимость азербайджанских евробондов достигла рекордной отметки

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Стоимость евробондов министерства финансов Азербайджана, выпущенных на международных рынках 18 марта 2014 года сроком на 10 лет, достигла рекордной отметки. Об этом сообщил Report аналитик Инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли.

По его словам, 1,25 млн евробондов номиналом 1 000 долларов (1,25 млрд долларов) реализуются с доходностью 4% годовых: "Ценные бумаги скупаются по 1 042,5 доллара (104,25% номинальной стоимости), продаются по 1 047,5 доллара (104,75% номинальной стоимости). Хотя евробонды со ставкой купона 4,75% годовых размещены с доходностью 5% годовых. То есть процент заимствования для страны составил 5%".

"После второй девальвации в декабре прошлого года цена купли-продажи этих облигаций составила 98-99% номинальной стоимости. Сейчас разница с той ценой равна 6-7 процентным пунктам. То есть купившие евробонды 8-9 месяцев назад сейчас получили доход в долларах на уровне 6-7% ", - отметил Дж.Ибрагимли.

По его словам, несмотря на двойную девальвацию и экономические трудности, позиции Азербайджана на рынке капитала значительно улучшились: "Министерство финансов, обещающее доходность в 15-20% годовых по манатным облигациям, в то же время может привлечь средства по более низким процентным ставкам (примерно 4%) посредством размещения евробондов и тем самым изменить в лучшую сторону платежный баланс страны".