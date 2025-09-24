Статистические показатели СНГ будут представлены ВБ для Программы международных сопоставлений

Статистические показатели СНГ будут представлены Всемирному банку в IV квартале следующего года для включения в Программу международных сопоставлений.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Статистического комитета СНГ Андрей Косарев на III Международном статистическом форуме "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

Он отметил, что эта информация включает также паритет валют: "Данные о паритете применяются в экономическом анализе. Например, если посмотреть на долю стран в мировом ВВП по данным 2021 года, из первой десятки только у 3 стран доля в глобальном ВВП увеличилась по сравнению с предыдущим периодом 2017 года. Речь идет о Китае, Индии и России. Доля других стран – США, Японии, Германии, Бразилии, Франции, Великобритании, Индонезии – снизилась. За тот же период страны СНГ увеличили свою долю в мировом ВВП".

"Если посмотреть на долю страновых объединений в мировом ВВП в периоды программы сопоставлений 2011, 2017 и 2021 годов, то доля СНГ выросла с 4,3% в 2011 году до 4,8% в 2021 году. За тот же период доля G7 постоянно снижалась, а доля БРИКС постоянно росла", добавил Косарев.

По словам гостя, помимо ВВП, очень важным макроэкономическим показателем, характеризующим уровень жизни, является фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения: "Эти четыре объединения: СНГ, БРИКС-5, Семерка и Европейский Союз. Для них также видно, что фактическое конечное потребление на душу населения выросло с 2017 по 2021 год".