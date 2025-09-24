İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    MDB-nin statistik göstəriciləri Dünya Bankına təqdim olunacaq

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:00
    MDB-nin statistik göstəriciləri Dünya Bankına təqdim olunacaq

    MDB regionun statistik göstəriciləri gələn ilin IV rübündə Beynəlxalq Müqayisələr Proqramına daxil edilmək üçün Dünya Bankına təqdim olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu MDB-nin Statistika Komitəsinin sədrinin müavini Andrey Kosarev Bakıda "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunda bildirib.

    O qeyd edib ki, bu məlumatlara valyutaların pariteti də daxildir: "Bu paritet məlumatlarının iqtisadi analiz vəziyyətində tətbiq edilir. Məsələn, 2021-ci ilin məlumatlarına görə ölkələrin dünya ÜDM-indəki payına nəzər salmış olsaq ilk onluğa daxil olan yalnız 3 ölkənin qlobal ÜDM-dəki payı əvvəlki dövr olan 2017-ci illə müqayisədə artıb. Söhbət Çin, Hindistan və Rusiyadan gedir. Digər ölkələr - ABŞ, Yaponiya, Almaniya, Braziliya, Fransa, Böyük Britaniya, İndoneziyanın payı isə azalıb. Eyni dövr ərzində MDB ölkələri dünya ÜDM-indəki paylarını artırıblar. Ölkə birliklərinin, 2011, 2017 və 2021-ci illərin müqayisələr proqramı dövrlərində dünya ÜDM-dəki payına baxsaq, MDB-nin payı 2011-dən 2021-ə qədər 4,3 %-dən 4,8 %-ə qədər artıb. Həmin dövrdə, 7-liyin payı davamlı olaraq azalıb, BRICS-in payı isə davamlı artıb".

    Qonağın sözlərinə görə, ÜDM-dən başqa həyat səviyyəsini xarakterizə edən çox mühüm makroiqtisadi göstərici ev təsərrüfatlarının adambaşına düşən faktiki son istehlakıdır: "Həmin dörd ölkə birləşməsi: MDB, BRICS-5, Yeddilik və Avropa İttifaqı. Onlar üçün də görünür ki, adambaşına düşən faktiki son istehlak 2017-dən 2021-ci ilə qədər artıb".

    III Beynəlxalq Statistika Forumu MDB
    Статистические показатели СНГ будут представлены ВБ для Программы международных сопоставлений

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    17:50

    Zelenski beynəlxalq təşkilatları qan tökülməsinə son qoya bilməməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti