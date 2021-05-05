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Стало известно, сколько получит жена Билла Гейтса при разводе

Стало известно, сколько получит жена Билла Гейтса при разводе Отмечается, что раздел имущества еще не закончился
Финансы
5 мая 2021 г. 17:01
Стало известно, сколько получит жена Билла Гейтса при разводе

Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Супруге основателя Microsoft достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов и доля в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью 300 миллионов долларов. Об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов. Частью активов бизнесмен владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 миллиардов долларов.

Отмечается, что раздел имущества еще не закончился.

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Версия на английском языке How much money will Bill Gates' wife get after divorce?

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