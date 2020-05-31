США продают активы в Гонконге

Правительство США продает имущество в одном из престижных районов Гонконга.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Госдепартамента. Земельный участок и шесть зданий в районе Шоусон-Хилл оцениваются в 1,3 млрд долларов США.

«Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию,— говорится в заявлении генерального консульства США в Гонконге.— В рамках этой программы Госдепартамент принял решение продать имущество в Шоусон-Хилл и в то же время инвестировать в расширение других принадлежащих правительству США активов в Гонконге, включая офисное здание генерального консульства США».

В сообщении говорится,что программа реинвестирования усиливает присутствие правительства США в Гонконге. Правительство США купило землю в июне 1948 года, когда Гонконг был еще британской колонией. Строительство зданий на участке было завершено в 1983 году.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене всех льгот, действовавших для Гонконга,— от договора об экстрадиции до контроля за экспортом и использованием технологий двойного назначения. По его словам, такое решение было принято в ответ на действия Пекина в отношении специального административного района КНР.

Поводом к отмене льгот стал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, вынесенный несколько дней назад на рассмотрение сессии Всекитайского собрания народных представителей. Власти Гонконга поддержали законопроект.