Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,3%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 1 тыс. 89,2 маната, что на 9,3 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.

По состоянию на 1 декабря 2025 года численность наемных работников в Азербайджане составила 1 млн 797,4 тыс. человек, из которых 869 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 928,4 тыс. человек - в негосударственном секторе.

При этом 18,6% наемных работников были заняты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, 18,2% - образовании, 14% - промышленности, 8,5% - здравоохранении и предоставлении социальных услуг населению, 6,7% - строительстве, 6,3% - государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,5% - транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - финансовой и страховой деятельности, а 14,6% - в других отраслях экономики.