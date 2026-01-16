Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,3%

    Финансы
    • 16 января, 2026
    • 12:27
    Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 1 тыс. 89,2 маната, что на 9,3 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.

    По состоянию на 1 декабря 2025 года численность наемных работников в Азербайджане составила 1 млн 797,4 тыс. человек, из которых 869 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 928,4 тыс. человек - в негосударственном секторе.

    При этом 18,6% наемных работников были заняты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, 18,2% - образовании, 14% - промышленности, 8,5% - здравоохранении и предоставлении социальных услуг населению, 6,7% - строительстве, 6,3% - государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,5% - транспорте и складском хозяйстве, 3,9% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - финансовой и страховой деятельности, а 14,6% - в других отраслях экономики.

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

