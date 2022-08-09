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Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 14%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 14% На 1 июля этого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 29,4 тыс. человек, или на 1,7%, до 1 720 тыс. человек.
Финансы
9 августа 2022 г. 13:49
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 14%

На 1 июля этого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 29,4 тыс. человек, или на 1,7%, до 1 720 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

Согласно информации, 901,2 тыс. из них работали в государственном секторе экономики, а 818,8 тыс. - в негосударственном секторе.

19,2% занятых по найму - работают в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,6% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 7,6% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,3% - транспортно-складского хозяйства, 3,6% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельности, 14,1% - других сферах экономики.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,2% и составила 827,1 маната. Выше среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи.

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Версия на английском языке Average monthly salary up by 14% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 14 % artıb

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