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Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 11%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 11% Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-феврале текущего года увеличилась на 10,8% до 947 манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
9 апреля 2024 г. 13:06
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 11%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-феврале текущего года увеличилась на 10,8% до 947 манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, научно-технической деятельности, информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

На 1 марта 2024 года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 727,2 тыс. человек, из них 899,7 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 827,5 тыс. человек - в негосударственном секторе.

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Версия на английском языке Average monthly salary up by about 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 11 % artıb

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