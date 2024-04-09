Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 11%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-феврале текущего года увеличилась на 10,8% до 947 манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-феврале текущего года увеличилась на 10,8% до 947 манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, научно-технической деятельности, информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

На 1 марта 2024 года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 727,2 тыс. человек, из них 899,7 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 827,5 тыс. человек - в негосударственном секторе.