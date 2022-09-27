Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Спрос россиян на жилую недвижимость Турции с января по июль 2022 года на 223% превысил прошлогодний показатель.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Knight Frank Russia.
"Объем спроса на турецкую недвижимость со стороны россиян по итогам января-июля 2022 года увеличился на 223% в годовой динамике: в 2021 году за аналогичный период гражданами России было приобретено 2 124 объекта недвижимости, в 2022 году - 6 877. Наибольшее количество сделок было совершено в июне - 1 887 (+529% в годовой динамике)", - говорится в сообщении.
Самыми популярными городами Турции для покупки высокобюджетной недвижимости являются Стамбул и Бодрум. Так, на них пришлось около 85% запросов.
"Инвесторы предпочитают туристические локации и покупают объекты от застройщика: например, апартаменты под управлением известных отельных операторов, доходность которых составит 5-7%. Основная цель такой покупки - получение гражданства Турции (90% запросов): для этого стоимость жилья должна составлять не менее 400 тыс. долларов. Срок окупаемости такой инвестиции составит три года", - отметила региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Мария Шалаева.