Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Спрос россиян на жилую недвижимость Турции с января по июль 2022 года на 223% превысил прошлогодний показатель.

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