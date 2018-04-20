Совокупная чистая прибыль 20 азербайджанских страховщиков снизилась на 35% - ОБЗОР

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Cовокупные доходы 20 страховых компаний Азербайджана, за исключением ОАО Naxchivan Sigorta, в 2017 году составили 617,832 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 5,8% больше, чем в 2016 году (без учета компаний, находящихся в процессе ликвидации).

Совокупные расходы страховщиков увеличились на 12,6%, до 563,368 млн манатов. Восемь компаний увеличили доходы, 10 – расходы.

Общая финансовая прибыль страховщиков по итогам прошлого года составила 54,464 млн манатов, что на 34,95% меньше, чем в предыдущем году. Финансовая прибыль двух компаний (Ateshgah Hayat Sigorta и Baku Sigorta) возросла, 12 компаний сократилась. Пять компаний (AXA MBASK, Ateshgah Sigorta, AzSigorta, Gala Sigorta и Revan Sigorta понесли финансовые убытки (в прошлом году они получили прибыль), одна компания (Standard Insurance) перешла от финансовых убытков к прибыли.

В 2017 году страховые компании выплатили налог на прибыль в размере 11,561 млн манатов, что на 34% меньше, чем в предыдущем году. В прошлом году 10 из 20 компаний не платили налоги, 5 из них – вышеупомянутые потерпевшие убытки компании. Остальные пять не выплативших налог на прибыль компаний, несмотря на завершение 2017 года с прибылью, это Amrah Sigorta, Azerbaijan Industry Insurance, Gunay Sigorta, Standard Insurance и государственная компания Azersigorta. Amrah Sigorta и Standard Insurance не платили налог на прибыль и в 2016 году. Хотя первая компания завершила с прибылью и предшествующий год.

Общая чистая прибыль азербайджанских страховщиков по итогам прошлого года составила 42,902 млн манатов. Это на 35,2% меньше, чем в предыдущем году. Две компании увеличили как финансовую, так и чистую прибыль в 2017 году. Одна компания - Azersigorta - не смогла увеличить финансовую прибыль, но повысила чистую прибыль. Одиннадцать компаний сократили как финансовую, так и чистую прибыль.