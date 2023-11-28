Обсужден проект государственного бюджета Нахчывана

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики (НАР) обсудил проект государственного бюджета на 2024 год.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики (НАР) обсудил проект государственного бюджета на 2024 год.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Кабинета министров НАР, премьер-министр Сабухи Мамедов в своем выступлении, сообщил, что доходы государственного бюджета Нахчыванской Автономной республики на 2024 год прогнозируются в размере 173 105 000 манатов, что на 20 883 000 манатов или на 13,7 процента превышает утвержденные доходы бюджета 2023 года.

Затем были заслушаны выступления заместителя министра финансов Нахчыванской Автономной Республики-временно исполняющего обязанности министра Гасана Исмайлова, министра экономики Тапдыга Алиева, начальника Государственной налоговой службы Аббаса Исмайлова, министра труда и социальной защиты населения Джейхуна Джалилова.