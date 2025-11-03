SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн
Финансы
- 03 ноября, 2025
- 14:53
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR произвела 16-ю выплату купонного дохода по облигациям на $100 млн, эмитированным 1 ноября 2021 года.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, выплата произведена в соответствии с условиями проспекта эмиссии.
Напомним, что 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 на сумму $100 млн и сроком обращения 5 лет.
Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов осуществляется раз в квартал - $1,125 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.
