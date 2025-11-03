Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн

    Финансы
    • 03 ноября, 2025
    • 14:53
    SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR произвела 16-ю выплату купонного дохода по облигациям на $100 млн, эмитированным 1 ноября 2021 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, выплата произведена в соответствии с условиями проспекта эмиссии.

    Напомним, что 1 ноября 2021 года на Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных бездокументарных именных облигаций SOCAR с государственным регистрационным номером AZ2002019894 на сумму $100 млн и сроком обращения 5 лет.

    Ставка купона составляет 4,5%, выплата процентов осуществляется раз в квартал - $1,125 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

    SOCAR облигации купонная выплата
    SOCAR yeni istiqrazlarına görə növbəti dəfə faiz ödəyib

    Последние новости

    15:12

    На суде над армянами выступил помощник генпрокурора Азербайджана

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ подписали соглашение, расширяющее партнерство SOCAR и XRG

    Бизнес
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    15:02
    Фото

    Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван

    Внешняя политика
    14:53

    SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн

    Финансы
    14:44

    В Англии задержанному по подозрению в нападении в поезде предъявлено ряд обвинений

    Другие страны
    14:38

    ANAMA: В октябре от мин очищена территория площадью более 7 тыс. га

    Происшествия
    14:31
    Фото

    Азербайджано-кыргызский фонд выделил более $14 млн на инвестпроекты

    Финансы
    Лента новостей