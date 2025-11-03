İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    SOCAR yeni istiqrazlarına görə növbəti dəfə faiz ödəyib

    Maliyyə
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:14
    SOCAR yeni istiqrazlarına görə növbəti dəfə faiz ödəyib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 1 noyabr 2021-ci ildə dövriyyəyə buraxdığı 100 milyon ABŞ dolları dəyərində yeni isitqrazlara görə sayca 16-cı dəfə faiz ödənişi həyata keçirib.

    "Report" bu barədə şirkətin törəməsi - "SOCAR Capital" MMC-yə istinadən xəbər verir.

    Emissiya rospektinə əsasən, qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, kupon ödənişi növbəti ilk iş günü icra olunur.

    Xatırladaq ki, nomnal dəyəri 1 000 ABŞ dolları olan 100 min ədəd istiqraz 5 il müddətinə tədavülə buraxılıb. Onların illik gəlirliliyi 4,5 %-dir. Faizlər rüblük ödənilir və hər dəfə istiqraz sahibləri 1,125 milyon ABŞ dolları faiz alır. Bu gün növbəti faizlər istiqraz sahiblərinin hesablarına köçürülüb, investorların ümumi qazancı 18 milyon ABŞ dollarına yüksəlib. Bu rəqəm müddətin sonunda 22,5 milyon ABŞ dolları təşkil edəcək.

    İndiyə qədər SOCAR-ın yeni istiqrazları ilə ümumi dəyəri 82,3 milyon ABŞ dolları olan təxminən 1 523 təkrar bazar əməliyyatı aparılıb. Hazırda bu istiqrazlar "Bakı Fond Birjası" QSC-də ən çox ticarət olunan korporativ qiymətli kağızlardır.

    Ümumilikdə, SOCAR istiqraz emissiyasına başladığı 2016-cı ildən indiyə qədər vətəndaşlara və investorlara 49 milyon ABŞ dolları faiz ödəyib.

    İstiqrazları 1 və 5 saylı "ASAN xidmət" mərkəzlərindəki xüsusi köşklərdən və Azərbaycandakı investisiya şirkətlərindən əldə etmək olar.

    SOCAR istiqraz
    SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн

    Son xəbərlər

    15:11
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ yeni əməkdaşlıq razılaşması imzalayıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    15:10

    Elariz Məmmədoğlunun dələduzluqda təqsirləndirilən kürəkəninə hökm oxunub

    Hadisə
    15:08

    147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib

    Digər
    15:08

    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    15:01

    Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilib

    Hadisə
    15:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Komanda
    15:00

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:54

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    14:51

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Hədəfə çatmaq üçün komandanın kifayət qədər potensialı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti