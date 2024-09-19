СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ

Представители США провели контакты с финансовыми учреждениями Турции и пригрозили им санкциями, если они продолжат обслуживать сделки с Россией.

Представители США провели контакты с финансовыми учреждениями Турции и пригрозили им санкциями, если они продолжат обслуживать сделки с Россией.

Как сообщает Report, со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердил источник в сфере турецкого финансового консалтинга.

"Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители пригрозили банкам нашей страны так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной", - сказал собеседник.

По его словам, сделки, по-прежнему, можно проводить через турецкие банки, но для этого требуется выполнить несколько условий и "предоставить определенные документы и доказательства" в рамках процедуры комплаенса о том, что сделка не нарушает действующие санкции и ограничения.