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СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ

СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ Представители США провели контакты с финансовыми учреждениями Турции и пригрозили им санкциями, если они продолжат обслуживать сделки с Россией.
Финансы
19 сентября 2024 г. 09:19
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ

Представители США провели контакты с финансовыми учреждениями Турции и пригрозили им санкциями, если они продолжат обслуживать сделки с Россией.

Как сообщает Report, со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердил источник в сфере турецкого финансового консалтинга.

"Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители пригрозили банкам нашей страны так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной", - сказал собеседник.

По его словам, сделки, по-прежнему, можно проводить через турецкие банки, но для этого требуется выполнить несколько условий и "предоставить определенные документы и доказательства" в рамках процедуры комплаенса о том, что сделка не нарушает действующие санкции и ограничения.

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Версия на английском языке US threatens Turkish banks with sanctions for transactions with Russia
Версия на азербайджанском языке ABŞ Türkiyə banklarını Rusiya ilə əməliyyatlara görə sanksiyalarla hədələyib

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