Арагчи опроверг заявления о планировании Ираном нападения на Белый дом
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 20:44
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг распространенные в медиа сведения о том, что Тегеран планирует применение химического оружия в Вашингтоне (округ Колумбия - ред.) и строит ракетные базы под плотинами.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.
Министр отметил, что в последние 72 часа в произраильских медиа были опубликованы новости подобного характера, назвав их "чепухой", сравнимой с пропагандистской кампанией периода Иракской войны.
Он выдвинул предположение, что за этими заявлениями стоит Тель-Авив, подчеркнув, что подобная информация не воспринимается общественностью всерьез.
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