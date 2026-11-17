Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг распространенные в медиа сведения о том, что Тегеран планирует применение химического оружия в Вашингтоне (округ Колумбия - ред.) и строит ракетные базы под плотинами.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

Министр отметил, что в последние 72 часа в произраильских медиа были опубликованы новости подобного характера, назвав их "чепухой", сравнимой с пропагандистской кампанией периода Иракской войны.

Он выдвинул предположение, что за этими заявлениями стоит Тель-Авив, подчеркнув, что подобная информация не воспринимается общественностью всерьез.