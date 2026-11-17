Снижение уровня Каспийского моря является экологическим, экономическим и социальным вызовом для всего региона.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на мероприятии высокого уровня по Каспийскому морю в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

В ходе обсуждений, организованных в павильоне Азербайджана, было отмечено, что только в 2025 году уровень воды в Каспии снизился на 14 см, а в азербайджанском секторе обнажилась территория площадью 30 тыс. га. По словам Бабаева, также значительные изменения произошли в показателях температуры и осадков, хотя в прошлом году годовое число осадков на наблюдаемой территории достигло 198,3 мм. Это стало самым высоким показателем за последние 10 лет, однако при этом уровень моря продолжал снижаться, отметил он.

"Эти изменения создают новые трудности для инфраструктуры и экономической деятельности. Порты и судоходство сталкиваются с растущими расходами, а рыболовство, миграционные пути рыб и биоразнообразие все больше подвергаются угрозам. Это экологический, экономический и социальный вызов для всего нашего региона", - сказал Бабаев, также напомнив о первом Каспийском экологическом саммите, проведенном в Туркменбаши.

Бабаев, подчеркнув, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите в Туркменбаши предупредил о том, что стремительное снижение уровня Каспийского моря может привести к катастрофическим последствиям, отметил важность усиления международного внимания к данному вопросу: "Мы должны более активно выносить этот призыв на повестку на площадках ООН, международных климатических и экологических форумах, а также в рамках сотрудничества с институтами развития и научными учреждениями. Я призываю пять прибрежных государств действовать сообща, претворять решения в жизнь и продемонстрировать конкретный прогресс до того, как ущерб станет необратимым".

Участники мероприятия отметили, что прикаспийские государства усилили совместные научные исследования и инициативы по обмену данными в связи со сжением уровня воды.

Отметим, что в мероприятии приняли участие официальные лица пяти прикаспийских стран - Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана, а также исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.