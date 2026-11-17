Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и первый замминистра сельского хозяйства США Стивен Ваден обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере и в области научных исследований и инноваций, а также увеличение торгового оборота между двумя странами.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, встреча состоялась в рамках визита азербайджанской делегации в США.

М.Мамедов подчеркнул важность реализации совместных научно-исследовательских проектов и экспериментальных испытаний со Службой сельскохозяйственных исследований (ARS) и Национальным институтом продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) Департамента сельского хозяйства США (USDA).

Стивен Ваден отметил, что продолжается работа над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан между ведомствами двух стран. Он отметил, что подготовленный и представленный азербайджанской стороной проект меморандума находится на стадии обсуждения.

На встрече также были рассмотрены вопросы расширения торговли аграрной продукцией и развития торговых связей между двумя странами. Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в аграрной сфере, взаимном обмене опытом и проекте меморандума.