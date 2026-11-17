В Анталье в рамках COP31 состоялось министерское совещание по вопросам климата и целей до 2030 года.

Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии, в котором также принял участие президент COP29 Мухтар Бабаев, также обсуждались вопросы ускорения климатических действий, сокращения выбросов и финансирования.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум подчеркнул важность рассмотрения сокращения выбросов, вопросов энергетической безопасности, занятости и справедливого перехода в единой плоскости.

Он отметил, что опубликован первый проект итогового решения, которое планируется принять в рамках COP31, и с учетом поступивших от сторон замечаний обновленный проект будет представлен 18 ноября.

Министр обратил внимание на важность облегчения доступа развивающихся стран к климатическому финансированию и технологиям, а также превращения национальных приоритетов в инвестиции.