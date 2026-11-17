На COP31 обсуждены климатические цели до 2030 года
- 17 ноября, 2026
- 20:33
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В Анталье в рамках COP31 состоялось министерское совещание по вопросам климата и целей до 2030 года.
Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии, в котором также принял участие президент COP29 Мухтар Бабаев, также обсуждались вопросы ускорения климатических действий, сокращения выбросов и финансирования.
Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум подчеркнул важность рассмотрения сокращения выбросов, вопросов энергетической безопасности, занятости и справедливого перехода в единой плоскости.
Он отметил, что опубликован первый проект итогового решения, которое планируется принять в рамках COP31, и с учетом поступивших от сторон замечаний обновленный проект будет представлен 18 ноября.
Министр обратил внимание на важность облегчения доступа развивающихся стран к климатическому финансированию и технологиям, а также превращения национальных приоритетов в инвестиции.