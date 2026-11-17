В Анкаре состоится концертная программа, посвященная 885-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как сообщает турецкое бюро Report, 18 ноября в Анкарской государственной консерватории в исполнении Симфонического оркестра Университета Хаджеттепе прозвучит симфония "Низами" азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Концерт, который будет представлен под управлением дирижера профессора Бурака Тюзюна, состоится в рамках совместного проекта Азербайджанского культурного центра и Анкарской государственной консерватории.

Симфония, сочиненная в 1947 году по случаю 800-летнего юбилея Низами Гянджеви, является образцом единства азербайджанских национальных музыкальных традиций с классической симфонической музыкой.

Целью проекта является популяризация азербайджанской классической музыки и национально-культурного наследия в Турции.