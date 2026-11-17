В Бинагадинском районе Баку совершено убийство молодой женщины.

Как сообщает Report, в полицию поступила информация о нанесении колото-резаных ранений 23-летней женщине. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось - она скончалась от полученных травм.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан сводный брат погибшей - А. Мехдиев, совершивший данное преступление.

Подозреваемый передан следственным органам.

Ведется расследование.