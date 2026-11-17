Bakıda qadın qətlə yetirilib, ögey qardaşı şübhəli bilinir
Hadisə
- 17 noyabr, 2026
- 19:44
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Bakıda qadın qətlə yetirilib.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, rayon ərazisində 23 yaşlı qadına kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. O, aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
Polisin keçirdiyi tədbirlərlə cinayəti törədən, ögey qardaşı A.Mehdiyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırma aparılır.
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