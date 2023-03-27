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Сменилось руководство Bank BTB

Сменилось руководство Bank BTB Председатель правления ОАО Bank BTB Эмиль Рзаев покинул свой пост.
Финансы
27 марта 2023 г. 11:16
Сменилось руководство Bank BTB

Председатель правления ОАО Bank BTB Эмиль Рзаев покинул свой пост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, его обязанности временно исполняет первый заместитель Эльдениз Гусейнов.

Напомним, что Bank BTB был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 66,45 млн манатов. 74,99% акций банка принадлежат Нигяр Мехтиевой (невестке бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева), 19,01% - Рзе Садигу (председатель Наблюдательного совета) и 6% -Тюкезбан Махмудовой.

Банк завершил прошлый год с убытком в 5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bank BTB"nin rəhbərliyi dəyişib

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