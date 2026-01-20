Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Служба финансового мониторинга выбирает аудитора

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 11:05
    Служба финансового мониторинга выбирает аудитора

    Служба финансового мониторинга объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 13 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 4 февраля по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.

    Рассмотрение предложений состоится 4 февраля в 11:00 по указанному адресу.

    Напомним, что Служба финансового мониторинга была создана указом президента страны от 25 мая 2018 года, а указом главы государства от 18 июля 2018 года были утверждены устав и структура ведомства. Ее уставный капитал составляет 10 тыс. манатов.

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti auditor seçir

