Служба финансового мониторинга выбирает аудитора

Служба финансового мониторинга объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 13 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 4 февраля по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.

Рассмотрение предложений состоится 4 февраля в 11:00 по указанному адресу.

Напомним, что Служба финансового мониторинга была создана указом президента страны от 25 мая 2018 года, а указом главы государства от 18 июля 2018 года были утверждены устав и структура ведомства. Ее уставный капитал составляет 10 тыс. манатов.