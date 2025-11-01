Скорость обращения маната в сентябре незначительно выросла

Cкорость обращения азербайджанского маната составила на 1 октября 2025 года 3,41 пункта, что на 0,03 пункта выше по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

При этом показатель оказался на 0,04 пункта ниже, чем в начале года, и на 0,05 пункта ниже, чем на 1 октября прошлого года.

Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года, накануне первой девальвации, и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.