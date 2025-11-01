Скорость обращения маната в сентябре незначительно выросла
Финансы
- 01 ноября, 2025
- 16:00
Cкорость обращения азербайджанского маната составила на 1 октября 2025 года 3,41 пункта, что на 0,03 пункта выше по сравнению с 1 сентября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
При этом показатель оказался на 0,04 пункта ниже, чем в начале года, и на 0,05 пункта ниже, чем на 1 октября прошлого года.
Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года, накануне первой девальвации, и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.
Последние новости
16:19
Фото
В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инновацийВнешняя политика
16:12
"Зиря" обыграла "Карван-Евлах" в X туре Премьер-лигиФутбол
16:00
Скорость обращения маната в сентябре незначительно вырослаФинансы
15:47
Фото
В Турции завершился курс с участием азербайджанских военнослужащихАрмия
15:40
В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 годаДругие страны
15:25
В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню ПобедыИндивидуальные
15:10
В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высотыПроисшествия
15:09
В Латвии пройдут учения НАТОДругие страны
15:00