Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Скорость обращения маната в сентябре незначительно выросла

    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 16:00
    Скорость обращения маната в сентябре незначительно выросла

    Cкорость обращения азербайджанского маната составила на 1 октября 2025 года 3,41 пункта, что на 0,03 пункта выше по сравнению с 1 сентября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    При этом показатель оказался на 0,04 пункта ниже, чем в начале года, и на 0,05 пункта ниже, чем на 1 октября прошлого года.

    Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года, накануне первой девальвации, и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.

    Скорость обращения маната ЦБА
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda cüzi artıb
    Velocity of Azerbaijani manat slightly up in September

    Последние новости

    16:19
    Фото

    В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

    Внешняя политика
    16:12

    "Зиря" обыграла "Карван-Евлах" в X туре Премьер-лиги

    Футбол
    16:00

    Скорость обращения маната в сентябре незначительно выросла

    Финансы
    15:47
    Фото

    В Турции завершился курс с участием азербайджанских военнослужащих

    Армия
    15:40

    В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 года

    Другие страны
    15:25

    В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню Победы

    Индивидуальные
    15:10

    В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты

    Происшествия
    15:09

    В Латвии пройдут учения НАТО

    Другие страны
    15:00

    Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициям

    Другие страны
    Лента новостей