    Хартия: Азербайджан и США намерены сотрудничать для развития Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 20:07
    Хартия: Азербайджан и США намерены сотрудничать для развития Среднего коридора

    Азербайджан и США договорились о сотрудничестве в целях развития региональной связанности с акцентом на Транскаспийский транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор).

    Как передает Report, об этом говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку.

    "Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в целях развития региональной связанности с акцентом на Транскаспийский транспортный маршрут, включая взаимодействие в области развития наземной, морской и воздушной транспортной инфраструктуры; энергетической и цифровой связанности; содействия торговле и транзиту; таможенного контроля и пересечения границ; международной мультимодальной логистики и других смежных направлений", - говорится в тексте документа.

    В нем отмечается, что стороны признают важность "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания (TRIPP) как мультимодального проекта связанности, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, с взаимной выгодой для международной и внутригосударственной связанности вовлеченных стран, а также раскроет потенциал региона для международной торговли и транзита в соответствии с Декларацией Вашингтонского саммита мира от 8 августа 2025 года.

    Отмечается, что стороны намерены расширять сотрудничество для стимулирования экономического роста и региональной связанности с упором на развитие Среднего коридора в сферах энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры, включая реализацию проекта TRIPP и других инициатив.

    "Стороны также намерены исследовать возможности мобилизации государственных и частных инвестиций в энергетический и транспортный сектора, а также в развитие цифровой инфраструктуры, признавая значение региональной связанности. Также стороны намерены сотрудничать в содействии транзиту критически важных полезных ископаемых по Среднему коридору на мировые рынки", - говорится в Хартии.

    Лента новостей