Скорость обращения азербайджанского маната снизилась
Финансы
- 04 апреля, 2026
- 11:53
Скорость обращения азербайджанского маната на 1 марта 2025 года составила 2,83 пункта, это на 0,01 пункта меньше в месячном сравнении, на 0,37 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,4 пункта меньше по сравнению с 1 марта прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Согласно статистике ЦБА, самый низкий уровень скорости обращения маната за последние 20 лет был зафиксирован по итогам января 2015 года, то есть накануне первой девальвации последних лет, и составил 2,68 пункта. Самый высокий уровень данного показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).
