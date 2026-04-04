Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 11:53
    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    Скорость обращения азербайджанского маната на 1 марта 2025 года составила 2,83 пункта, это на 0,01 пункта меньше в месячном сравнении, на 0,37 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,4 пункта меньше по сравнению с 1 марта прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно статистике ЦБА, самый низкий уровень скорости обращения маната за последние 20 лет был зафиксирован по итогам января 2015 года, то есть накануне первой девальвации последних лет, и составил 2,68 пункта. Самый высокий уровень данного показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Скорость обращения маната
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb
    Velocity of Azerbaijani manat declines slightly

