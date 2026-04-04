    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 11:38
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Bu il martın 1-nə Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövretmə sürəti 2,83 bənd təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,01 bənd, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,37 bənd, ötən il martın 1-nə nisbətən isə 0,4 bənd azdır.

    AMB-nin statistikasına əsasən, manatın dövretmə sürətinin son 20 il ərzində ən aşağı həddi 2015-ci ilin yanvar ayının yekununda, yəni son illərin ilk devalvasiyası ərəfəsində qeydə alınıb və 2,68 bənd təşkil edib. Bu göstəricinin ən yüksək həddi isə 2005-ci ildə (15,72 bənd) qeydə alınıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatı Manatın dövretmə sürəti
    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась
    Velocity of Azerbaijani manat declines slightly

