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Швейцария содействует Азербайджану в усовершенствовании системы налогообложения

Швейцария содействует Азербайджану в усовершенствовании системы налого

Государственный Секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) утвердил программу, которая будет осуществляться совместно с Министерством экономики Азербайджана и Всемирным банком в области налогообложения.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Швейцарии в Азербайджане, на реализацию данной программы предусмотрено выделение 1,6 млн долларов США. 

Ее целью является преодоление социально-экономических последствий глобального кризиса в области здравоохранения и экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Программа также направлена на повышение точности регистрационной базы данных налогоплательщиков и поддержку правительственных мер по повышению прозрачности.

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