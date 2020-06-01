Швейцария содействует Азербайджану в усовершенствовании системы налогообложения

Государственный Секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) утвердил программу, которая будет осуществляться совместно с Министерством экономики Азербайджана и Всемирным банком в области налогообложения.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Швейцарии в Азербайджане, на реализацию данной программы предусмотрено выделение 1,6 млн долларов США.

Ее целью является преодоление социально-экономических последствий глобального кризиса в области здравоохранения и экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Программа также направлена на повышение точности регистрационной базы данных налогоплательщиков и поддержку правительственных мер по повышению прозрачности.