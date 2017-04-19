Сформировано руководство Совета финансовой грамотности АБА

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, на заседании утверждены Положение Совета финансовой грамотности (СФГ), председатель и зампред Совета, а также члены рабочей группы по разработке стратегии финансовой грамотности.

Председателем Совета станет зампред правления ОАО Международный банк Азербайджана Акшин Амиров, его заместителем зампред ОАО Unibank Асеф Гусейнов.

Отметим, что на заседании приняли участие директор Азербайджанского банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев, исполнительный директор Ассоциации Юнус Абдулов, представители банков-участниц АБА и Международной финансовой корпорации.

По словам Дж. Абдуллаева, деятельность СФГ направлена на усиление координации мероприятий банков, международных и других организаций, на повышение эффективности работ. Участники мероприятия подчеркнули значение повышения финансовой грамотности клиентов, в первую очередь, для банков и других финансовых институтов.

Напомним, что в СФГ представлены 19 коммерческих банков Азербайджана.