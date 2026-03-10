Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Счетные палаты Азербайджана и Узбекистана намерены расширить сотрудничество

    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 18:00
    Счетные палаты Азербайджана и Узбекистана намерены расширить сотрудничество

    Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела встречу с председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества между счетными палатами двух стран.

    Как передает Report, об этом сообщили в Сенате парламента Узбекистана.

    В ходе встречи было отмечено, что взаимодействие между счетными палатами Азербайджана и Узбекистана последовательно развивается. Подписанный между сторонами меморандум о сотрудничестве играет важную роль в укреплении связей и расширении обмена опытом.

    Подчеркивалось, что проводимые счетными палатами исследования и аналитическая работа тесно связаны с деятельностью парламентов, а действенный парламентский контроль на основе контрольно-аналитических материалов способствует эффективной реализации государственных программ.

    Стороны также обсудили вопросы формирования государственного и региональных бюджетов, разработки профилактических рекомендаций для предотвращения недостатков, цифровизации систем контроля и развития превентивных механизмов против коррупции.

    По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества и расширении обмена опытом между парламентами и счетными палатами Узбекистана и Азербайджана.

    Танзила Нарбаева Вугар Гюльмамедов Счетная палата Олий Мажлис
    Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    Azerbaijani, Uzbek chambers of accounts intend to expand cooperation
    Лента новостей