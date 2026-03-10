İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 18:27
    Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayevanın Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovla görüşündə iki ölkənin hesablama palataları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan parlamentinin Senatından bildirilib.

    Görüş zamanı qeyd olunub ki, Azərbaycan və Özbəkistanın hesablama palataları arasında qarşılıqlı fəaliyyət ardıcıl olaraq inkişaf edir. Tərəflər arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu əlaqələrin möhkəmləndirilməsində və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsində mühüm rol oynayır.

    Vurğulanıb ki, hesablama palataları tərəfindən aparılan araşdırmalar və analitik işlər parlamentlərin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır, nəzarət-analitik materiallar əsasında təsirli parlament nəzarəti isə dövlət proqramlarının səmərəli icrasına kömək edir.

    Tərəflər həmçinin dövlət və regional büdcələrin formalaşdırılması, nöqsanların qarşısını almaq üçün profilaktik tövsiyələrin hazırlanması, nəzarət sistemlərinin rəqəmsallaşdırılması və korrupsiyaya qarşı qabaqlayıcı mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi məsələlərini də müzakirə ediblər.

    Görüşün yekunlarına əsasən, Özbəkistan və Azərbaycanın parlamentləri və hesablama palataları arasında əməkdaşlığın gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsi və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

