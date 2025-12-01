Счетная палата проводит проверки в Министерстве культуры - ЭКСКЛЮЗИВ

Счетная палата проводит контрольные мероприятия в Министерстве культуры Азербайджана в соответствии с Рабочим планом на 2025 год.

Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Report.

Отмечается, что результаты аудита будут обнародованы в соответствии со ст. 37 закона "О Счетной палате".