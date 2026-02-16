Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике Баку

В Баку возбуждено уголовное дело в связи со смертью женщины после операции.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование по факту смерти Нигяр Исмаиловой (1983 г.р.), которая была прооперирована 10 февраля в клинике MediHall Hospital, расположенной на территории Бинагадинского района Баку, и скончалась в той же клинике спустя 3 дня.