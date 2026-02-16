İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    • 16 fevral, 2026
    • 11:37
    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "MediHall Hospital"da əməliyyatdan üç gün sonra 1983-cü il təvəllüdlü Nigar İsmayılovanın ölməsi faktı ilə bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əməliyyat fevralın 10-da olub:

    "Hadisənin səbəbi tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılaraq nəticəsi barədə müvafiq qərarın qəbul olunması təmin ediləcək".

    Baş Prokurorluq araşdırma
    Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике Баку

